На больше части региона снег полностью оттаял.

В еженедельном (с 21 по 27 марта - прим. автора) гидрологическом прогнозе от РГП «Казгидромет» сообщается, что глубина промерзания почвы по области колеблется в среднем от 8 до 67 сантиметров. При этом уменьшение глубины промерзания почвы почти во всех районах от 18 сантиметров до полного оттаивания.

Однако риск половодья все еще держится на среднем уровне в Уральске, а также в Таскалинском, Сырымском, Теректинском, Бурлинском, Казталовском и Шынгырлауском районах и районе Байтерек.

К низкому риску относятся Каратобинский, Акжаикский, Жанибекский, Бокейординский, Жангалинский районы. Высокий риск затопления ожидается на реке Чижа в селе Амангельды Таскалинского района.

По данным ведомства, 27 марта в регионе днем ожидается повышение температуры воздуха до 23 градусов. Осадков не ожидается.

Напомним, что для предотвращения заторов прорезали 150 метров льда. Также на реках проводились взрывные работы.