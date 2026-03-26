Авария произошла 26 марта.

Как рассказали департаменте полиции, машина скорой медицинской помощи столкнулась с Toyota. В результате столкновения машина скорой опрокинулась на бок. Пациентку, находившуюся в карете скорой, госпитализировали в больницу.

По данным управления здравоохранения области, в скорой находилась женщина на 39 неделе беременности. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Состояние ее на контроле. Сотрудники бригады скорой помощи серьёзных травм не получили, их состояние удовлетворительное.