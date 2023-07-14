Гражданин России Игорь Санджиев был мобилизован в прошлом году, а в марте 2023 года сбежал из воинской части, пересёк границу в районе села Сайхин и приехал в Уральск. Здесь мужчина попросил предоставить ему статус беженца, так как он отказывается ехать на войну в Украину и убивать мирных жителей. Однако в управлении координации занятости и социальных программ ЗКО ему отказали.

Не согласившись с таким решением, Игорь Санджиев и его адвокат Юрий Кобзарев решили подать в суд на ведомство. Они уверены, что управление приняло незаконное решение и попросили суд отменить его и обязать выдать положительное. Однако в специализированном межрайонном административном суде отказались принимать дело в производство, так как Игорь Санджиев не оплатил государственную пошлину. Для того, чтобы Санджиев мог её оплатить, ему должен быть присвоен ИИН, которого у него нет. А чтобы получить ИИН, россиянину необходим паспорт, который остался в воинской части России.

Судья Любовь Корсакова на предварительном слушании обязала Игоря Санджиева оплатить госпошлину и уточнить исковые требования. Однако госпошлину истец не оплатил, исковые требования не уточнил и по этой причине иск вернули обратно. Оплатить госпошлину Санджиеву так и не удалось и суд не стал принимать дело в производство.

Апелляционная коллегия также оставила решение Корсаковой без изменения. Теперь Санджиев обратился за помощью к уполномоченному по правам человека в ЗКО.

– Мы с Павлом Михайловичем приняли решение обратиться в суд с помощью государственных структур, а именно привлечь уполномоченного по правам человека и прокуратуру. От них не требуется оплата госпошлины. Уполномоченный связался со мной и сказал, что будет готовить документы для обращения в суд в моих интересах. В прокуратуру я пока заявление Кочеткова не отнёс. Правда не знаю, какова будет их позиция в отношении меня. Сложилось такое впечатление, что суды Казахстана работают лишь формально, — говорит Игорь Санджиев.

Он также подчеркнул, что существует угроза его водворения из страны и в случае, если он не обжалует решение судов, то в любой момент его могут «попросить».

Председатель ЗКОФ ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» Павел Кочетков говорит, что в этой ситуации суд лишил Санджиева права на судебную защиту.

– Это грубейшее нарушение и не входит ни в какие рамки. Речь не о том, чтобы ему дали положительный ответ, речь о том, что он лишён права на судебную защиту. Это можно расценивать как открытый судебный произвол. У любого человека, будь он иностранцем, беженцем, бомжом или лицом без гражданства есть право на судебную защиту. К примеру, на суд вызвали представителя управления госдоходов, которые толком ничего не могут сказать, — возмущается Павел Кочетков.

По словам правозащитника, таким решением суд нарушил международную конвенцию о правах человека. Он намерен обратиться в Конституционный суд. А пока Игорю Санджиеву грозит выдворение из страны.

– Мы сами ратифицировали конвенцию, никто нас не заставлял, потому что мы хотим быть примером для других государств в ООН. Мы должны признавать права человека на убежище. А тут мы не только право на убежище не признаём, но и не признаём его право на судебную защиту. В Конституции эта норма есть, в конвенции она тоже есть, в законе есть, а фактически этой нормы нет. Вот он и попал в эту ситуацию. Какая разница государству, кто будет платить госпошлину. Я мог бы за него заплатить, наша организация тоже. Тогда он имел бы возможность воспользоваться правом на судебную защиту. В итоге суд отклонил нашу жалобу и заявил, что мы можем обратиться в Конституционный суд. Хотя суд не вправе руководствоваться законами, которые при принятии решения противоречат Конституции РК. Если судья усмотрит, что тот или иной закон противоречит Конституции, то он должен прекратить производство и обратиться в Конституционный суд. Но судья этого не сделала и отказала. Я непременно буду обращаться туда, но за это время Санджиева могут выдворить. Решение обжалованию не подлежит, — отметил Павел Кочетков.

Он не исключает, что в будущем не раз могут возникнуть такие ситуации. А чтобы исключить такие проблемы, необходимо привести в порядок законодательство.

К слову, сейчас Санджиев живёт на съёмном жилье, арендовать которое ему помогают волонтёры Казахстана. Однако он сетует, что устроиться на работу, пусть даже подработку, ему не удаётся, так как у него нет документов. А при виде свидетельства лица, ищущего убежища, работодатели предпочитают ему отказывать.

