Международный аэропорт Актобе возглавил Азат Нугманов, проходивший потерпевшим по делу мошенников, продававших должность акима Актобе, передаёт Informburo.kz. Азат Нугманов проходил потерпевшим по громкому делу, фигуранты которого представлялись высокопоставленными должностными лицами и обещали за деньги должность акима города Актобе. По материалам дела, в 2022 году Азамат Қайрат, Ержан Баяндаров и Тимур Баяндаров выбрали в качестве жертвы Нугманова. Они предложили за 500 000 долларов помочь ему в назначении на должность акима Актобе или заместителя акима Актюбинской области. Нугманов поверил в лживые обещания мошенников и передал им 260 000 долларов. До назначения Нугманов работал региональным директором ТОО Asia Freight, до этого был коммерческим директором Международного аэропорта имени Маншук Маметовой в Уральске, в 2018-2020 годы занимал пост первого заместителя председателя правления АО «Международный аэропорт Актобе».