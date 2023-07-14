По данным «Казгидромета», 15 июля днём на большей части ЗКО ожидается гроза, на западе и севере — град. На северо-востоке и юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 17 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +23..+25 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.