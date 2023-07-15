Руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева рассказала, что власти активно работают над выделением образовательных грантов для специалистов, востребованных в регионе.

— Присуждение грантов происходит на конкурсной основе. Важным критерием являются баллы сертификатов единого национального тестирования или сертификатов комплексного тестирования. Получившие грант студенты получают свидетельство о его присуждении, — рассказала она на брифинге в РСК.

Особенно высок спрос на специалистов в сферах здравоохранения, образования, религии, культуры и строительства.

По словам Мынбаевой, управление образования объявляет конкурс среди вузов для размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок и принимает решение о соответствии требованиям. После этого акимат области оформляет распоряжение, а список вузов с государственным образовательным заказом публикуется в сети.

Студенты, желающие получить образовательный грант, подают документы в приёмную комиссию вуза. По результатам конкурса им выдают свидетельства о присуждении гранта. Выпускники обязаны отработать в регионе в течение пяти лет.

В этом году управление образования определило потребность в 141 специалисте в медицине, образовании и строительстве.

Кстати, в случае отчисления студентов из-за неуспеваемости или других причин, средства, затраченные на их обучение и стипендии, должны быть полностью возвращены в областной бюджет.

Также стоит отметить, что имеются квоты приёма для особых категорий абитуриентов, таких как дети из многодетных семей и дети-инвалиды.