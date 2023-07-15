Блогер из Астаны Глеб Пономарев провёл эксперимент. Он пытался месяц прожить на минимальную зарплату, которая в этом году в Казахстане составила 70 тысяч тенге.

— Деньги закончились на 13 день. И это при том, что я максимально упростил условия эксперимента. Я не включил в него членов семьи и аренду квартиры. Я не покупал ничего из одежды. Я не учитывал, что у меня могут быть кредиты и рассрочки. Я почти не использовал транспорт — ходил пешком. Цель эксперимента: проверить насколько реалистичны показатели, спускаемые сверху. Как рассчитывается минимальная зарплата я так и не понял, — пишет блогер.

Вот траты за 13 дней:

коммунальные услуги — 15 000 тенге (21,4%);

продукты — 32 032 тенге (45,7%);

бытовая химия — 2 285 тенге (3,2%);

стрижка — 4 000 тенге (5,7%);

сотовая связь — 2 490 тенге (3,5%);

проезд — 480 тенге (0,6%);

аптека — 15 020 тенге (21,4%).

— Во время эксперимента я максимально снизил свой уровень жизни. По факту вернулся в своё детство в 90-е. Никаких заведений, развлечений, фитнес-залов, кинотеатров. Никакого сладкого, кофе и алкоголя. Если бы я включил в эксперимент хотя бы одного ребёнка, покупку одежды, кредиты, лечение, то эксперимент закончился бы в первые 2-3 дня. У меня ещё остались продукты до завтра (до 15-го дня). А купленной бытовой химии хватит до конца месяца. За 13 дней я один раз сходил в гости и меня раз угостили кофе и раз обедом — это растянуло эксперимент как минимум на сутки, - пишет Глеб Пономарев.

По его словам, у него появилась тревожность и раздражительность. За 13 дней он похудел на 2,5 килограмма. Чувство голода возникало гораздо чаще, чем обычно, особенно перед сном.

— Мой вывод: на 70 000 прожить нереально, даже одному человеку. Выжить — вероятно можно. Но с огромным уроном для здоровья и психики, — сделал вывод блогер.

Стоит отметить, что мужчина действительно питался крайне экономно. В первый день эксперимента он купил на рынке гречку, перловую крупу, яйца, овощи, куриное филе, две тушёнки, листовой салат, творог и сметану. Через неделю он отправился на закуп в бюджетный супермаркет. Вместо тушёнки, перловки и гречки купил яблоки, кефир и рис.