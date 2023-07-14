15 автоматических систем фиксации «Призма» выявляют нарушения скоростного режима. Их установили третьего июля. В зоне действия камер установлено ограничение скоростного режима – 60 километров в час.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что с третьего по 11 июля новые камеры зафиксировали 2 684 нарушения на общую сумму более 60 млн тенге. Из них взыскано 1 349 на 15,8 млн тенге.
Камеры установили:
- по улице Датова, здание № 13/1 ТОО «СКФ Отделстрой», район ТД «Премиум»;
- по улице Шолохова, в районе мебельного салона «Фламинго»;
- по улице Шолохова, напротив СТО «Мустанг», в районе рынка «Алтын-Алма»;
- Окружное шоссе, между АЗС QazaqOil и Venoil;
- Окружное шоссе, напротив здания №25;
- по улице Сарайшык, напротив дома 28/1Б;
- по улице Абулхайр-хана, напротив дома 91/1;
- по улице А.Молдагуловой, напротив дома 10/2;
- по улице Казыбек Би, напротив «Ассамблея народов Казахстана»;
- посёлок Подстепное, дорога Самара — Шымкент, улица Советская напротив, дом 15;
- посёлок Подстепное, дорога Подстепное – Илек, первый километр;
- по улице Магистральная, 10 микрорайон, напротив ЖК «Кеменгер» 1;
- по улице Магистральная 10 микрорайон, напротив ЖК «Кеменгер» 2;
- по улице Х.Доспанова, напротив дома 31;
- по улице Курмангазы, дом 49.
Первые 40 автоматических систем фиксации «Призма» были запущены ещё 23 октября 2021 года.