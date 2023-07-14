На 60 млн тенге зафиксировали нарушения новые камеры в Уральске

15 автоматических систем фиксации «Призма» выявляют нарушения скоростного режима. Их установили третьего июля. В зоне действия камер установлено ограничение скоростного режима – 60 километров в час.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что с третьего по 11 июля новые камеры зафиксировали 2 684 нарушения на общую сумму более 60 млн тенге. Из них взыскано 1 349 на 15,8 млн тенге.

Камеры установили:

по улице Датова, здание № 13/1 ТОО «СКФ Отделстрой», район ТД «Премиум»;

по улице Шолохова, в районе мебельного салона «Фламинго»;

по улице Шолохова, напротив СТО «Мустанг», в районе рынка «Алтын-Алма»;

Окружное шоссе, между АЗС QazaqOil и Venoil;

Окружное шоссе, напротив здания №25;

по улице Сарайшык, напротив дома 28/1Б;

по улице Абулхайр-хана, напротив дома 91/1;

по улице А.Молдагуловой, напротив дома 10/2;

по улице Казыбек Би, напротив «Ассамблея народов Казахстана»;

посёлок Подстепное, дорога Самара — Шымкент, улица Советская напротив, дом 15;

посёлок Подстепное, дорога Подстепное – Илек, первый километр;

по улице Магистральная, 10 микрорайон, напротив ЖК «Кеменгер» 1;

по улице Магистральная 10 микрорайон, напротив ЖК «Кеменгер» 2;

по улице Х.Доспанова, напротив дома 31;

по улице Курмангазы, дом 49.

Первые 40 автоматических систем фиксации «Призма» были запущены ещё 23 октября 2021 года.