Члену коллегии адвокатов ЗКО Елене Акатовой пришлось девять месяцев доказывать, что её исключили из коллегии незаконно. Дисциплинарная комиссия решила, что на основании жалобы клиента Акатову следует исключить из коллегии.

15 июня этого года в городском суде №2 вынесли решение по этому делу. Оказалось, что членство адвоката в коллегии прекращается президиумом коллегии адвокатов. И то, только за грубое либо неоднократное нарушение требований и норм законодательства.

– Признать незаконным и отменить решение дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов ЗКО от 25 августа 2022 года об исключении адвоката Акатовой Елены Анатольевны из Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов. Взыскать с коллегии адвокатов в пользу истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 128 тенге, — говорится в решении суда.

Сама Елена Акатова осталась довольной таким решением суда.

