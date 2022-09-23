- Это знаменательное событие не только для Казахстана, но и на международной арене, и поэтому очень важно провести его на должном уровне, без суеты, хаоса и каких-либо правонарушений. Правопорядок полицейскими будет обеспечен как в месте проведения концерта, так и на прилегающей территории. При этом, отметим, что парковка транспортных средств запрещена вдоль проспекта Абая и улицы Сатпаева, - сказал начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров.

Фото: kudaibergenov.dimash/Instagram Более двух с половиной тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать порядок и дорожную безопасность во время концерта.Жителей просят заранее подумать о парковке и скорректировать свой маршрут. Особое внимание стражи порядка обратили на культуру поведения во время концерта и запрет употребления спиртных напитков. Также правоохранители призвали проявлять уважение к поклонникам старшего поколения и к женщинам с детьми. Концерт пройдёт 23 сентября на Центральном стадионе Алматы. Начало в 20:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.