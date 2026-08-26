Без тротуаров и под контролем дронов: в МВД Казахстана объяснили, как будут ловить нарушителей на электросамокатах

По новым правилам водители электросамокатов обязаны передвигаться по велосипедным дорожкам и специализированным полосам.

С 25 августа в Казахстане вступил в силу запрет на движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным зонам. Как сообщает Polisia.kz, заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Багланбек Айтпаев подробно разъяснил, где теперь разрешено кататься и как силовики планируют отслеживать нарушителей.

Где теперь разрешено ездить

По новым правилам водители электросамокатов обязаны передвигаться по велосипедным дорожкам и специализированным полосам. Если же инфраструктуры на маршруте нет, выезжать разрешено по правому краю проезжей части или по обочине.

В ведомстве при этом подчеркнули, что о полном запрете этого вида транспорта речь не идет.

- Теперь четко определено, где и по каким правилам на них можно передвигаться, - пояснил Багланбек Айтпаев.

Камеры, беспилотники и мобильные патрули

В МВД предупредили: рассчитывать на то, что нарушение останется незамеченным из-за отсутствия патрульного на улице, не стоит. Для контроля за соблюдением правил задействуют современные технологии.

- Контроль - это не только полицейский, который стоит на улице. Используются камеры видеонаблюдения, технические средства фиксации и беспилотники. В крупных городах уже работают мобильные группы полиции на электросамокатах. Они могут оперативно работать именно там, где передвигаются пользователи самокатов, - отметил замглавы Комитета адмполиции.

139 ДТП и запрос общества на безопасность

Причиной жестких мер стало резкое ухудшение аварийной обстановки в городах и регулярные обращения граждан, требовавших вернуть безопасность на тротуары.

- Этот вопрос давно поднимался самим обществом. Люди справедливо говорили: тротуар должен быть безопасным для пешеходов, особенно для детей, пожилых людей и родителей с колясками. Статистика подтверждает необходимость этих изменений. С начала года с участием электросамокатов зарегистрировано 139 ДТП, в которых погибли два человека, - подчеркнул Айтпаев.

Ответственность для прокатных сервисов

Отдельные требования полиция выставила кикшеринговым компаниям. Все операторы проката заранее уведомлены об ответственности за нарушения их пользователей.