Бежать от здания нельзя: Спасатели предупреждают о сходе с крыш сосулек и снега

На календаре весна, и в скором времени снег начнет таять. Из-за минусовой температуры ночью на крышах могут образоваться ледяные сосульки, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В этой связи МЧС обратилось к казахстанцам и порекомендовали строго соблюдать меры предосторожности при угрозе схода снега и льда с крыш зданий:

не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, не позволяйте находиться в таких местах детям;

не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;

при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другой дорогой;

не ходить по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши.