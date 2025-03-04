Бежать от здания нельзя: Спасатели предупреждают о сходе с крыш сосулек и снега

На календаре весна, и в скором времени снег начнет таять. Из-за минусовой температуры ночью на крышах могут образоваться ледяные сосульки, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей.
В этой связи МЧС обратилось к казахстанцам и порекомендовали строго соблюдать меры предосторожности при угрозе схода снега и льда с крыш зданий:
- не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, не позволяйте находиться в таких местах детям;
- не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;
- при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другой дорогой;
- не ходить по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши.
– Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием, - отметили спасатели.