19 января православные всего мира празднуют День Крещения Господне. Праздник отмечается благоприятным поведением и добрыми делами. В день празднования по традиции многие купаются в ледяной проруби.

Уральское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля напоминает уральцам, что Крещенский праздник, духовное мероприятие.

— Недопустимо пить алкоголь - как до, так и после похода в прорубь. Это не только серьезная нагрузка на сердце, но и риск переохлаждения организма из-за расширения сосудов, в связи с чем может произойти несчастный случай. Если вы настроены серьезно и решили окунуться в прорубь, необходимо разогреть тело - сделать небольшую разминку. Окунаться нужно в присутствии медиков и спасателей в специально отведенных местах для купания. После купания нужно растереть тело махровым полотенцем, надеть теплую одежду и выпить теплый чай. В связи с переменчивыми погодными условиями в местах, где осуществляется забор воды, необходимо проявлять особую осторожность, так как лед может быть тонким. Вода, взятая из открытого водоема реки, не является питьевой, она не проходит очистку и обеззараживание, — напомнили в управлении.

Управление санитарно-эпидемиологического контроля будет проводить отбор проб воды из открытых водоемов на санитарно-химические и микробиологические исследования.