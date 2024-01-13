— Днем 12 января на улице было -2 градуса мороза. Ночью похолодало, стало -13. Дома разом остыли, — делится жительница Атырау Валентина.

На улицах Огородная, Неверова, Мунайшы не было света порядка шести часов. У многих жителей дома отапливаются газом, котлы работают от электричества.В Telegramө-канале akimatatyrau сообщили, что воздушная линия включению не поддается, отключается срабатыванием релейной автоматики. Без света остались микрорайоны Береке и Бирлик-2. В "Атырау Жарыгы" отметили, что вечером 12 января на трансформаторной станции произошло замыкание кабеля. В 5:45 аварию устранили и подачу электроэнергии восстановили.