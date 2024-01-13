Киберпреступники используют различные новые методы для своих уже известных преступных схем. Их уловки с каждым днем приобретают новый характер. О новых видах мошенничества рассказали в департаменте полиции Актюбинской области.

Один из способов - отправка сообщений от имени родственника, близкого человека или знакомого с просьбой одолжить деньги на различные срочные нужды. Средства мнимые родственники просят отправить с помощью мобильного перевода. В последнее время в Актобе именно такой вид мошенничества регистрируется чаще всего.

– Сначала мошенники взламывают вашу страницу, аккаунт в социальной сети и получают к ним доступ. Далее они от вашего имени начинают переписываться с вашими же близкими, знакомыми или родственниками, под разными предлогами прося у них деньги в долг. При этом когда мошенники начинают пользоваться вашими аккаунтами, они, в том числе звонки уже будут временно недоступны для вас. Всего за несколько часов злоумышленникам удается написать нескольким вашим близким от вашего имени и у некоторых получить «в долг» деньги, переводом на указанные им счета, - рассказали полицейские.

Например, недавно актюбинке в Whatsapp написала ее сестра и попросила 200 тысяч тенге в долг. Ничего не подозревающая женщина, перечислила деньги на счет, который она отправила. Однако через некоторое время выяснилось, что родственница ей вовсе не писала и денег не просила. Женщина поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась полицию.

Как мошенники получают доступ к вашим аккаунтам и социальным страницам?

– Результаты тщательного анализа показали, что киберпреступники делают это, отправляя вам различные ссылки в социальных сетях. К примеру, они просят перейти по разным ссылкам и поставить лайки, проголосовать, получить выигрыши, заманчивые предложения пройдя по ссылке. Когда вы переходите по отправленным им ссылке, они получают полный доступ к всем вашим аккаунтам и страницам и личным данным - рассказал заместититель начальника Управления криминальной полиции Серикжан Дузбаев.

Сетевые аферисты ориентированы больше не пожилых людей. Именно на уловки таких злоумышленников попалась другая актюбинская пенсионерка. Они выманили у нее больше 300 тысяч тенге.

– Звонившая спросила, покупала ли недавно пенсионерка лекарство от давления. Получив утвердительный ответ, она сообщила, что якобы разоблачена некая компания, которая поставляла препараты от давления. И всем, кто им пользовался, положена крупная компенсация. Она убедили женщину, что для получения "компенсации" необходимо оплатить страховку. Горожанка использовала свои личные накопления и перечислила преступникам 355 тысяч тенге. Естественно никакой компенсации она не получила, - рассказали полицейские.

Стражи порядка призывают граждан соблюдать простые правила безопасности, чтобы обезопасить себя от мошенников. Не передавать личные данные посторонним лицам, не регистрироваться на сомнительных интернет-ресурсах, не переходить по ссылкам. Не участвовать в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, требующих прохождения по ссылке, а также предоставления личной информации! Если ваши знакомые пишут и просят одолжить деньги, перезвоните им обратно. Немедленно откажитесь от перевода денег, если вам не удастся с ним связаться.