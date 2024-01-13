С февраля прошлого года у воздушной гавани новый профильный инвестор. Компанию — оператора международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой купил консорциум. Он состоит из двух казахстанских компаний и одной российской. Эта новость наделала немало шума в обществе. Обладатель 49% акций, бизнесмен Даулетхан Килыбаев заявил, что они не выкупали аэропорт у государства, а лишь взяли его в доверительное управление. С тех пор техническое оснащение воздушной гавани постоянно обновляется. Однако без инцидентов не обошлось, недавно в аэропорту Уральска задержали два рейса из-за неисправности противообледенительной машины. А депутат Турарбек Тлемисов заявил, что в аэропорту используют старую российскую технику. Между тем, руководитель пресс-службы международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой Айнагуль Сакпусунова сообщила, что в аэропорту обновляют парк техники и на сегодняшний день они ввели в работу уже 26 единиц.
— Последнее приобретение — две специальные аэродромные машины BOSCHUNG. Спецтехника предназначена для уборки снега. Машины оборудованы снеговым отвалом. Её уже ввели в эксплуатацию. Теперь в аэропорту для зимнего содержания аэродрома используется 15 единиц спецтехники. Машины BOSCHUNG помогли улучшить качество работ и сократить время уборки снега в сложных погодных условиях. Технику уже задействовали в очистке аэродрома от выпавших в последние дни осадков, аэропорт при этом не прекращал прием воздушных судов, — пояснила Айнагуль Сакпусунова.