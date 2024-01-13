— В прошлом году представители местных исполнительных органов приняли более семи тысяч человек. Центры позволят своевременно решать актуальные вопросы с руководителями представителей компетентных органов, — пояснил Нариман Турегалиев.

Центры приёма граждан открыли при аппарате акима Бурлинского района, города Уральска и области, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО. Глава региона Нариман Турегалиев отметил, что таким образом они демонстрируют открытость государственных органов.Глава региона уже принял в центре десять человек. Многие обратились по личным вопросам. После чего, Нариман Турегалиев дал поручения соответствующим органам. В центре приема граждан будут проводить консультации, личные приемы с акимом области, заместителями, руководителями и заместителями всех областных управлений и руководителями территориальных департаментов. Приёмы будут проводить по предварительной записи в соответствии с единым графиком. Также в центре работают сотрудники областных управлений, акимата города Уральска и Государственной корпорации ЗКО «Правительство для граждан».