Безопасный отдых зимой: что нужно знать о толщине льда

Зима — это время активного отдыха: катание на санках, лыжах и коньках. Однако важно помнить, что безопасность должна быть на первом месте. Многие предпочитают кататься на замерзших речках, а не на специально оборудованных катках. В департаменте ЧС по ЗКО напомнили, что безопасность на льду зависит от его толщины. Для одного человека не менее 10 сантиметров, для массовых мероприятий или переправ автотранспорта — минимум 25 см. Для подледной ловли рыбы толщина льда тоже должна быть менее 25 см и рыбачить можно только при наличии индивидуальных спасательных средств (свисток, спасательные шильца, спасательный жилет, веревка диаметром не менее 11 миллиметров, длинной не менее 12 метров, палка длиной не менее 2 метров, мобильный телефон в водонепроницаемом пакете).
При нахождении на льду не допускается:
- выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;
- собираться группами на отдельных (опасных) участках льда;
- приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;
- выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест, отведенных для переправ;
- разведение огня;
- пробивать две лунки на расстоянии менее 20 сантиметров, а пары лунок на расстоянии менее 2 метров от другой пары лунок;
- выходить на лед в темное время суток, при плохой видимости и во время ледостава и ледотаяния.
Спасатели напоминают, что прочный лед имеет прозрачный зеленоватый или синеватый оттенок. На открытых участках, не покрытых снегом, лед всегда толще. В то же время тонкий лед можно распознать по молочно-мутному или серому цвету, рыхлой и пористой структуре. Такой лед особенно опасен, так как может обрушиться внезапно, без предупреждающего треска.
Особое внимание следует уделять потенциально опасным местам: лед, покрытый снегом, часто скрывает полыньи и замедляет рост ледяного покрова. В реках с быстрым течением, устьях, водоворотах и местах с подводными ключами лед образуется медленнее из-за движения теплой воды. Аналогичная ситуация наблюдается в местах выхода сточных труб и возле зарослей камыша или кустарников, где лед слабее из-за отверстий, обеспечивающих кислородный обмен.
Если на ваших глазах провалился человек:
- приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки;
- к самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся двое;
- пострадавшему нужно протянуть спасательную лестницу с веревочной петлей или то, что окажется в данный момент под рукой;
- если спасающих несколько, они должны, взяв друг друга за ноги, ложиться на лед цепочкой и двигаться к пролому;
- подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лед и ползком вместе с ним выбираться из опасной зоны;
- затем его надо укрыть от ветра, как можно быстрее доставить в теплое место, растереть, переодеть в сухое и напоить чаем.
Чтобы согреть человека, снимите с него мокрую одежду или отожмите ее, укутайте в сухую ткань и дайте сладкое: сахар, варенье или шоколад. Помогите ему активно двигаться — приседать, махать руками или растирать лицо и шею. Если есть возможность, разведите костер или доставьте пострадавшего в теплое помещение. Соблюдайте эти правила, чтобы избежать опасных ситуаций и защитить себя и окружающих.