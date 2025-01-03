Безопасный отдых зимой: что нужно знать о толщине льда

Зима — это время активного отдыха: катание на санках, лыжах и коньках. Однако важно помнить, что безопасность должна быть на первом месте. Многие предпочитают кататься на замерзших речках, а не на специально оборудованных катках. В департаменте ЧС по ЗКО напомнили, что безопасность на льду зависит от его толщины. Для одного человека не менее 10 сантиметров, для массовых мероприятий или переправ автотранспорта — минимум 25 см. Для подледной ловли рыбы толщина льда тоже должна быть менее 25 см и рыбачить можно только при наличии индивидуальных спасательных средств (свисток, спасательные шильца, спасательный жилет, веревка диаметром не менее 11 миллиметров, длинной не менее 12 метров, палка длиной не менее 2 метров, мобильный телефон в водонепроницаемом пакете).

При нахождении на льду не допускается:

выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;

собираться группами на отдельных (опасных) участках льда;

приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;

выезжать на транспортных средствах на лед вне границ мест, отведенных для переправ;

разведение огня;

пробивать две лунки на расстоянии менее 20 сантиметров, а пары лунок на расстоянии менее 2 метров от другой пары лунок;

выходить на лед в темное время суток, при плохой видимости и во время ледостава и ледотаяния.