Полицейские спасли женщину страдающую эпилепсией в Уральске

19 декабря сотрудники полиции Рустем Мухамбетьяров и Санжар Абдрахманов проводили урок правовой грамотности в одной из школ города. Через окно они заметили, что на улице упала женщина, рядом с ней была ее дочь, которая пыталась помочь, сообщает Polisia.kz.

Полицейские выбежали на улицу, женщина лежала без сознания. Они осторожно перенесли ее в школу и начали оказывать первую помощь. Через некоторое время пострадавшая пришла в себя. Женщину передали врачам.