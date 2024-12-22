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Происшествия Социум

Полицейские спасли женщину страдающую эпилепсией в Уральске

Пострадавшую передали врачам.
Жулдызхан Хасангалиева
Полицейские спасли женщину страдающую эпилепсией в Уральске

19 декабря сотрудники полиции Рустем Мухамбетьяров и Санжар Абдрахманов проводили урок правовой грамотности в одной из школ города. Через окно они заметили, что на улице упала женщина, рядом с ней была ее дочь, которая пыталась помочь, сообщает Polisia.kz.

Полицейские выбежали на улицу, женщина лежала без сознания. Они осторожно перенесли ее в школу и начали оказывать первую помощь. Через некоторое время пострадавшая пришла в себя. Женщину передали врачам. 

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