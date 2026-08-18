Өтініштен нақты іске дейін: «Қазақмыс» Жедел сатып алу картасын енгізді

2026 жылғы шілдеде «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-да Жедел сатып алу картасы енгізілді. Ол кәсіпорындарға шұғыл қажет құрал-жабдықтарды, қосалқы бөлшектер мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтарды жеңілдетілген тәртіппен сатып алуға мүмкіндік береді.
Жедел сатып алу картасы өндірістік және жөндеу жұмысы кезінде, сондай-ақ апаттық жағдайда туындайтын шұғыл қажеттілікті өтеу үшін қолданылады. Мысалы, қажет материал қоймада болмаса, ал оның жеткізілуін стандартты рәсім бойынша күту жұмысты баяулатып, жабдықтың тоқтап тұруына әкелуі мүмкін жағдай туындатса.
Жұмыскерлердің өтінішін қарау нәтижесінде карта бойынша жалпы жылдық лимит 57 млн теңгеден 252 млн теңгеге дейін ұлғайтылды. Әр кәсіпорын үшін лимит 2026 жылға жоспарланған сатып алу көлемі ескеріле отырып есептелді.
Сонымен қатар өтінімді келісу үдерісі де қысқартылды. Аталған механизмді әзірлеу барысында өтінімді бас директорлар деңгейінде бекітіп, одан кейін Сауда үйінің директорына жолдау көзделген болатын. Енді өтінімді зауыт, кеніш немесе шахта директоры бекітеді де, тікелей сатып алуды үйлестіру бөліміне жібереді.
Сатып алуды рәсімдеу үшін қажетті құжаттардың бірыңғай тізбесі белгіленді. Құжат жинау және одан әрі сүйемелдеу жұмысын Сатып алуды үйлестіру бөлімі атқарады. Өндірістік бөлімше өтінім әзірлеп, сатып алынған тауарлық-материалдық құндылықты қабылдайды және оның мақсатына сай пайдаланылуын қамтамасыз етеді.
Картаның қолданысқа енгізілген алғашқы айында 20 бөлімше жалпы құны 6,4 млн теңгеден асатынтауарлық-материалдық құндылықтың 71түрін сатып алды. Олардың қатарында өндірістік және әлеуметтік-тұрмыстық қажеттілікте қолданылатын құрал-саймандар, қосалқы бөлшектер, шығыс материалдары мен жабдықтар бар. Әр сатып алуға бір күн ғана жұмсалды. Ал осындай тауарды стандартты рәсім бойынша сатып алу 88 күннен 188 күнге дейін созылатын.
Компания барлық өңірлерде сатып алудың толық циклы аяқталғаннан кейін картаны қолданудың алғашқы нәтижесін талдап, кәсіпорындарменкері байланыс жасайды. Анықталған ескертулер механизмді одан әрі жетілдіру барысында назарға алынады.
Компания басшылығының негізгі басымдықтарының бірі – қызметкерлермен тікелей диалог орнатып, еңбек ұжымдарының пікіріне құлақ асу. Жедел сатып алулар картасының енгізілуі қызметкерлердің ұсыныстарын ескеріп, оларды нақты шешімдерге айналдыруға бағытталған жаңа тәсілдің алғашқы нәтижелерінің бірі болды. Қазіргі уақытта маусым айынан бастап компания басшылығының кәсіпорындардың еңбек ұжымдарымен өткізген кездесулері қорытындысы бойынша қабылданған шешімдерді іске асыру жалғасуда. Кездесулер барысында көтерілген мәселелер бойынша жауапты бөлімшелер айқындалып, қабылданған шешімдердің іске асырылуы компания басшылығының тұрақты бақылауында.
Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS