От обращения к решению: «Казахмыс» внедрил карту быстрых покупок

В июле 2026 года в ТОО «Корпорация Казахмыс» введена Карта быстрых покупок. Карта позволяет предприятиям по упрощенной процедуре приобретать срочно необходимые инструменты, комплектующие и другие товарно-материальные ценности. При запуске механизма были учтены предложения работников, озвученные в ходе встреч с трудовыми коллективами: увеличены лимиты, сокращен путь согласования заявок и упрощено оформление документов.



Карты быстрых покупок используются для срочных производственных, ремонтных и аварийных потребностей. Например, если необходимых материалов нет на складе, а ожидание поставки по стандартной процедуре может привести к задержке работ или простою оборудования.



В результате рассмотрения обращений работников общий годовой лимит по картам увеличен с 57 млн до 252 млн теңге. Для каждого предприятия он рассчитан с учетом запланированного на 2026 год объема закупок.



Также сокращен путь согласования заявки. При разработке механизма предполагалось, что заявка будет утверждена на уровне генеральных директоров и будет направлена директору Торгового дома. Теперь заявку утверждает директор завода, рудника или шахты, после чего она поступает напрямую в отдел координации закупок.



Для оформления закупки установлен единый минимально необходимый комплект документов. Их сбор и последующее сопровождение обеспечивает отдел координации закупок. Производственное подразделение формирует заявку, принимает приобретенные товарно-материальных ценностей и обеспечивает их использование по назначению.



Уже в первый месяц применения карт в 20 подразделениях была приобретена 71 позиция товарно-материальных ценностей на общую сумму более 6,4 млн теңге. В их числе – инструменты, комплектующие, расходные материалы и оборудование для производственных и социально-бытовых нужд. Проведение каждой закупки занимало один день, тогда как приобретение аналогичных товаров по стандартной процедуре могло занять от 88 до 188 дней.



После завершения полного цикла закупок во всех регионах компания проанализирует первые результаты применения карт и соберет обратную связь от предприятий. Выявленные замечания будут учтены при дальнейшей доработке механизма.



Приоритетом руководства компании является прямой диалог с работниками и получение обратной связи от трудовых коллективов. Внедрение Карты быстрых покупок стало одним из первых практических результатов нового подхода руководства компании к работе с предложениями работников. В настоящее время продолжается реализация решений, принятых по итогам цикла встреч руководства с работниками предприятий, которые проводились с июня текущего года. Поднятые в ходе встреч вопросы закреплены за профильными подразделениями и находятся на контроле руководства компании.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS