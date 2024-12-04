«Туалет на 2 очка»: за полмиллиарда тенге планируют построить библиотеку в ЗКО

В ЗКО объявили конкурс на строительство библиотеки в селе Жанибек. Сумма тендера составила более полумиллиарда тенге. Сдать в эксплуатацию новое здание обещают сдать в 2025 году.

В ЗКО объявили конкурс на строительство библиотеки в селе Жанибек. Сумма тендера составила более полумиллиарда тенге. Сдать в эксплуатацию новое здание обещают в 2025 году.

Конкурс проводило управление государственных закупок и коммунальной собственности ЗКО для Жанибекского районного отдела архитектуры. Объявление опубликовали 5 ноября. Строить библиотеку будет ТОО «Символ», зарегистрированное в Жанибеке.

Двухэтажное здание на ленточном фундаменте из керамзитоблока с плоской односкатной крышей из профлиста площадью 595,52 квадратных метров оценили в 570 267 508.00 тенге без НДС. В смете строительства указано, что проект финансируется государственными инвестициями. Общая площадь помещений составит 861,62 квадратных метров.

Согласно плану экспликации помещений, на первом этаже будет находиться актовый зал, абонемент, книгохранилище, комната охраны, гардероб, склад, буфет и санузел. На втором – читальный и интернет-зал, кабинеты администрации, ещё одно книгохранилище и санузел. Также по проекту возведут уличный туалет.

Разработчиком проекта указано уральское ТОО «Stroyconsulting». Стоимость проекта, согласно порталу госзакупок, – 2,67 млн тенге. К рабочему проекту библиотеки приложен отдельный документ на строительство уличного туалета на две кабинки. Проект датирован 1985 годом.

Как сообщает bes.media, январе 2024 года в ЗКО также разыграли конкурс на строительство библиотеки, только уже в селе Жымпиты Сырымского района. Модульное двухэтажное здание площадью 720 квадратных метров оценили почти на 200 млн дешевле – 378 млн тенге без НДС.

По данным Бюро нацстатистики, согласно переписи 2021 года, в селе Жанибек проживает 7586 человек: 3727 мужчин и 3859 женщин.

Село Жанибек – административный центр Жанибекского сельского округа. Расположено почти в 500 километрах от Уральска. Село находится в трёх километрах от автомобильного пропускного пункта Жанибек.

Утверждённый бюджет Жанибека на 2024 год составил:

в доходной части – 118,3 млн тенге, из них 57,1 млн тенге трансфертов и 61,2 млн тенге налогов;

в затратной части – 125,8 млн тенге. Из них на содержание акимата района и услуги госслужащих потратят 68,9 млн тенге, на ЖКХ – 56,9 млн тенге.

Сумма тендера на строительство библиотеки превышает бюджет села в несколько раз.

Жанибек, в отличие от многих казахстанских сёл, можно назвать благоустроенным – есть школы, больница и даже колледж.

В августе 2024 года власти области сообщили об открытии участка дороги Казталовка – Жанибек – граница РФ, которую строили пять лет. За эти годы 248 километров дороги подорожали с 57 до 81,3 млрд тенге.