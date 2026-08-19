«Лучше оставьте фото»: Минэкологии призвало казахстанцев не срывать дикие тюльпаны

В ведомстве показали кадры редких цветов, расцветающих в степях и предгорьях страны всего на несколько недель.

Минэкологии обратилось к жителям страны с просьбой бережно относиться к краснокнижным растениям во время весенних поездок на природу и фотосессий.

В ведомстве показали кадры редких цветов, расцветающих в степях и предгорьях страны всего на несколько недель, и напомнили об их особом статусе.

- С приходом тепла степи и предгорья Казахстана преображаются. Всего на несколько недель природа окрашивается в яркие красные, желтые и розовые оттенки. Наступает время диких тюльпанов. Но их главная ценность не только в красоте. Она в том, что эти цветы продолжают расти в своей естественной среде. Ряд редких видов тюльпанов занесен в Красную книгу Казахстана и находится под охраной государства, - подчеркнули в пресс-службе.

Экологи напомнили, что сорванный цветок теряет возможность дать семена и продолжить рост в дикой природе.