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Социум

«Лучше оставьте фото»: Минэкологии призвало казахстанцев не срывать дикие тюльпаны

В ведомстве показали кадры редких цветов, расцветающих в степях и предгорьях страны всего на несколько недель.
Варвара Тыщенко
«Лучше оставьте фото»: Минэкологии призвало казахстанцев не срывать дикие тюльпаны
Фото: Минэкологии

Минэкологии обратилось к жителям страны с просьбой бережно относиться к краснокнижным растениям во время весенних поездок на природу и фотосессий.

В ведомстве показали кадры редких цветов, расцветающих в степях и предгорьях страны всего на несколько недель, и напомнили об их особом статусе.

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- С приходом тепла степи и предгорья Казахстана преображаются. Всего на несколько недель природа окрашивается в яркие красные, желтые и розовые оттенки. Наступает время диких тюльпанов. Но их главная ценность не только в красоте. Она в том, что эти цветы продолжают расти в своей естественной среде. Ряд редких видов тюльпанов занесен в Красную книгу Казахстана и находится под охраной государства, - подчеркнули в пресс-службе.

Экологи напомнили, что сорванный цветок теряет возможность дать семена и продолжить рост в дикой природе.

- Срывая цветок или выкапывая растение, человек лишает природу возможности сохранить его там, где он рос. Поэтому, встретив дикий тюльпан, лучше оставить себе другой сувенир - фотографию. Пусть сам цветок остается в природе. Самое красивое место для тюльпана - не букет, а степь, в которой он расцвел, - призвали в Минэкологии.

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