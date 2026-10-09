Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Биіктен құлаған электрмонтер жұмыс берушіден 7 млн теңге өндіріп алды

Электрмонтер 2021 жылы Ақтауда биіктен құлап, жарақаттаныпты.
Ажар Хамитова
Биіктен құлаған электрмонтер жұмыс берушіден 7 млн теңге өндіріп алды
Сурет "ЖИ" (chatgpt) көмегімен жасалды

Ақтауда электрмонтер жұмыс барысында жарақат алып, денсаулығына зиян келтірген. Ол құқығын сотта қорғады. Іс Ақтау қаласының №2 сотында қаралыпты.

Оқиға 2021 жылдың 17 маусымында болған. Жұмысшы биіктен құлап, ауыр жарақат алыпты. Облыстық еңбек инспекциясы тексеріс жүргізіп, жазатайым оқиғаға жұмыс беруші кінәлі деп тауып, оның кінәсі 100 пайыз көрсеткен.

Сот отырысында зәбір көрген тұрғын жұмыс берушіден он миллион теңге моральді өтем мен саулығына байланысты қызметінде қағылған 1,9 миллион теңгеден астам жалақасын өтеуді сұрапты.

Сот іс материалдарын тексеріп, зерделеп, электрмонтердің талабын ішінара қанағаттандырады. Жұмысшының пайдасына жеті миллион теңгені өтеу туралы шешім қабылдайды. Ал жалақы төлеу туралы жұмысшының талабы орындалмады. Сот жауапкерден мемлекет кірісіне мемлекеттік баж 2162 теңгені өндіру туралы шешім қабылдады.

Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.

Читайте также

Новости партнёров