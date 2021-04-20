Бил и приходил на работу с ножом. Что рассказали родственники об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска

Погибшая Айнагуль Хайруллина в январе писала заявление в полицию и жаловалась на мужа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 19 апреля на улице Урдинская мужчина тяжело ранил женщину. С множественными ранениями ее доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины. Им оказался 30-летний сотрудник отдела ЖКХ города Уральск Бауыржан Хайруллин. Как рассказала сестра погибшей Айнагуль Хайруллиной, несмотря на то, что супруги были в официальном разводе, мужчина не переставал преследовать бывшую жену