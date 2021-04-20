Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Бил и приходил на работу с ножом. Что рассказали родственники об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска

Погибшая Айнагуль Хайруллина в январе писала заявление в полицию и жаловалась на мужа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 19 апреля на улице Урдинская мужчина тяжело ранил женщину. С множественными ранениями ее доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины. Им оказался 30-летний сотрудник отдела ЖКХ города Уральск Бауыржан Хайруллин. Как рассказала сестра погибшей Айнагуль Хайруллиной, несмотря на то, что супруги были в официальном разводе, мужчина не переставал преследовать бывшую жену
Арайлым Усербаева
Бил и приходил на работу с ножом. Что рассказали родственники об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Погибшая Айнагуль Хайруллина в январе писала заявление в полицию и жаловалась на мужа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
  19 апреля на улице Урдинская мужчина тяжело ранил женщину. С множественными ранениями ее доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины. Им оказался 30-летний сотрудник отдела ЖКХ города Уральск Бауыржан Хайруллин. Как рассказала сестра погибшей Айнагуль Хайруллиной, несмотря на то, что супруги были в официальном разводе, мужчина не переставал преследовать бывшую жену. – Бауыржан приходил к Айнагуль на работу с ножом, угрожал ей. Она писала заявление в полицию, но потом забрала его, сказала, уят болады (стыдно - перевод редакции). Он избивал ее, но она нам этого не говорила. Потом в августе они официально развелись, сестра с детьми стала жить с родителями. Двое детей остались сиротами, им 8 и 6 лет. Он - маньяк, семейный тиран, не пил и не курил. Айнагуль работала, сама обеспечивала детей, водила в школу. Она была очень красивой, открытой, отзывчивой, детей своих обожала, никогда никому не жаловалась. Этот не работал, финансово никак не помогал. Вот только устроился на работу (в отдел ЖКХ - прим. автора), год назад работал где-то на вахте. Для него мы сейчас хотим самого строгого наказания из всех возможных. Пусть мою сестру не вернуть, но пусть его накажут, - со слезами на глазах рассказала сестра Айнагуль. К слову, в полиции подтвердили, что погибшая Айнагуль обращалась в полицию с жалобами на бывшего мужа. – 29 января участковому инспектору поступило заявление от Айнагуль Хайруллиной. Участковый вынес защитное предписание на месяц. После этого она сама же забрала заявление. В данный момент мужчина водворен в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство", - сообщили в полиции. Позже в пресс-службе полиции уточнили, что, по предварительным данным, мотивом преступления стала ревность. Стоит отметить, что в отделе ЖКХ продолжают утверждать, что 19 апреля Бауыржан Хайруллин уволился по собственному желанию. – В пятницу он был на работе до вечера, как обычно. Но вечером моему заместителю принёс заявление об увольнении по собственному желанию, - рассказал руководитель отдела ЖКХ г.Уральск Жандос Дуйсенгалиев. Между тем блогер Азамат Мусилов на своей странице в Facebook написал, что в момент задержания сотрудник ЖКХ проверял ямочный ремонт по проспекту Абая. – Разве он на момент задержания не проверял ямочный ремонт по проспекту Абая? Зачем уволенному сотруднику быть на месте проведения ямочных работ? Я не о том, что он убил и он плохой человек или, наоборот, хороший. Если не ошибаюсь у нас суд выносит решение о виновности или не виновности человека. Поэтому до суда не стоит говорить о каком-либо обвинении. Меня задело то, что по предоставленной мне информации человек на момент задержания проверял участок ямочного ремонта, а здесь пишут со слов руководителя городского ЖКХ, что он уволился вот только вот. Вот уже 30 лет длится такая вакханалия. Откройте в интернете любое происшествие с участием чиновника или сотрудника правоохранительных органов как он вот только вчера уволился, а позавчера вышел из "НурОтана"! Это по крайней мере бессовестно! Пока нет решения суда, не отказывайтесь от своего сотрудника, уважаемый ЖКХ. Вы и так в этом году разбросались кадрами, что вы выиграли уволив по "собственному" желанию дельного сотрудника? - написал блогер.
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Приходил на работу с ножом и преследовал ее. Родственники рассказали об убитой жене сотрудника ЖКХ Уральска
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО
убийство ЖКХ жена

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article