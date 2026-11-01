Билл Гейтс сделал жуткое предупреждение: это может повлечь гибель миллиарда людей

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс выступил с новым предупреждением о потенциальных угрозах искусственного интеллекта. По его словам, если эта технология попадёт не в те руки, её применение может привести к событиям с катастрофическими последствиями и гибели миллиарда человек, передает МойГород

Об этом сообщает LADbible.

70-летний предприниматель, десятилетиями работающий в технологической отрасли, выразил обеспокоенность не только возможностями ИИ, но и тем, кто будет контролировать его развитие и использование.

«Искусственный интеллект, безусловно, достаточно мощный, чтобы повлиять на события, вызывающие миллиард смертей», — заявил Гейтс в интервью.

По мнению миллиардера, одна из главных проблем заключается в том, что передовые технологии могут использоваться как в мирных, так и в опасных целях. В частности, искусственный интеллект способен усложнить разграничение между учёными, разрабатывающими лекарства для спасения человеческих жизней, и злоумышленниками, которые могут создавать биологическое оружие.

«Хотел бы я, чтобы было легче различать благие намерения, например, желание разработать новое лекарство от болезни, от негативных намерений, то есть желание разработать инструмент биотерроризма», — отметил Гейтс.

Гейтс призвал усилить контроль над ИИ

Предприниматель считает, что развитие искусственного интеллекта должно сопровождаться дополнительными механизмами безопасности и внешним контролем. В качестве одного из возможных решений он упомянул концепцию «аварийного выключателя» — механизма, который позволил бы остановить работу ИИ, если технология станет слишком мощной или начнёт представлять угрозу.

При этом Гейтс признал, что одного такого инструмента недостаточно для предотвращения всех возможных рисков.

Ранее миллиардер в целом придерживался более оптимистичного взгляда на развитие искусственного интеллекта. Он неоднократно говорил о том, что технология способна улучшить качество жизни людей, помочь в борьбе с заболеваниями и ускорить научные исследования.

Однако в эссе, опубликованном в августе, Гейтс выразил обеспокоенность тем, что негативные последствия распространения ИИ могут перевесить его потенциальную пользу.

Как отмечает The Washington Post, опасения по поводу возможных угроз искусственного интеллекта разделяют и другие представители технологической отрасли. В их числе — глава OpenAI Сэм Альтман и предприниматель Илон Маск.

Некоторые эксперты предупреждают, что бесконтрольное развитие ИИ может повысить риски создания биологического оружия и применения ядерных технологий. По их мнению, подобные сценарии способны привести к масштабным последствиям для всего человечества.