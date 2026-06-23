Бизнес и госорганы Казахстана оштрафовали почти на 39 млн тенге за отсутствие условий для инвалидов

Итоги проверок Минтруда: в Казахстане выписали 185 штрафов за отсутствие пандусов и безбарьерной среды в госучреждениях, школах и на объектах бизнеса.

В Казахстане подвели итоги масштабных проверок в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью и предоставления специальных социальных услуг. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, с начала года государственные инспекторы провели 485 проверок, по итогам которых сотни организаций были привлечены к ответственности.

Под мониторинг попали сотни объектов по всей стране, включая 238 учреждений соцзащиты, 94 школы и вуза, 56 государственных и квазигосударственных организаций, а также объекты здравоохранения, торговли, общепита и транспортной инфраструктуры. Значительная часть проверок прошла во внеплановом режиме и по требованию органов прокуратуры.

- По итогам проверок выдано 303 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 185 штрафов на сумму более 38,9 млн тенге, - отметили в ведомстве.

В качестве примера в Минтруда привели проверки в Алматы, где местный департамент Комитета регулирования и контроля провел внеплановые инспекции в учебных заведениях. Школы и колледжи проверяли на предмет доступности зданий для маломобильных групп населения. В итоге руководству учреждений выдали предписания, а ответственных должностных лиц привлекли к административной ответственности за нарушение прав людей с инвалидностью.

