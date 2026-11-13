Бизнес просит правительство «задним числом» отменить запрет на вычеты по B2B-сделкам

Он введен с начала этого года, со вступлением в силу Налогового кодекса.

Казахстанский бизнес рассчитывает на отмену в 2027 году запрета на налоговые вычеты по сделкам B2B с компаниями и предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. В настоящее время их предложение рассматривается в правительстве, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Данный запрет начал действовать с 1 января 2026 года с момента введения нового Налогового кодекса. Бизнес предлагает отменить его «задним числом», то есть с 1 января 2026 года, чтобы предпринимателям предстоящей весной не пришлось оплачивать повышенные налоги за истекший год.

«В настоящий момент через Национальную палату предпринимателей, партию Respublika и другие партии мы передали все наши обоснования, чтобы вернули вычеты по B2B-сделкам для «упрощенки» с общеустановленным режимом. И в настоящий момент правительство уже получило эти данные», – сказал основатель группы компаний Uchet.kz и налоговый эксперт Максим Барышев в кулуарах налогового форума в Астане.

Он рассчитывает, что их предложение войдет в проект поправок в Налоговый кодекс, который должен быть внесен в курултай до конца ноября 2026 года.

«Если в настоящий момент не вернуть налоговые вычеты по B2B, то предпринимателям, которые еще не закрылись и работают в 2026 году, будет не хватать денег на оплату налогов в марте-апреле 2027 года, потому что они должны будут заплатить подоходный налог по сделкам с «упрощенкой», – сказал основатель группы компаний Uchet.kz.

Кроме отмены запрета по налоговым вычетам по B2B-сделкам бизнес внес еще два предложения.

«Второе предложение – необходимо сократить налоги и другие обязательные платежи в бюджет, во внебюджетные фонды с фонда заработной платы. При этом объединив это все в один единый понятный налог. Третье – необходимо проработать систему проверок предпринимателей и систему контроля», – добавил Максим Барышев.

Ранее Министерство финансов Казахстана подвело первые итоги применения обновленного специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В первом полугодии доходы предпринимателей на «упрощенке» достигли 9,4 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 18,9% - с 7,9 трлн теңге.

В Миннацэкономики не исключали, что со вступлением в силу нового Налогового кодекса может закрыться около 300 тыс. юридических лиц. Как поясняли в МНЭ, это связано с тем, что бизнес больше не сможет применять схемы искусственного дробления.