«Следствие только началось»: Токаев анонсировал масштабную чистку в квазигоссекторе после громкого ареста

Токаев начал свое выступление на совещании в СБ с напугавших многих фразы - "следствие только началось".

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале прокомментировал выступление президента Касым-Жомарта Токаева на совещании в Совете безопасности. По словам эксперта, глава государства начал речь с заявления о том, что «следствие только началось», на фоне резонансного расследования в отношении руководителя крупнейшего государственного холдинга.

Как отмечает Данияр Ашимбаев, выступление президента отличалось особой суровостью: Касым-Жомарт Токаев назвал текущее разбирательство первым громким коррупционным делом с момента принятия новой Конституции и подчеркнул, что нарушать Основной закон или насмехаться над ним не позволено никому.

Реакция на критику в соцсетях По мнению автора публикации, заявления главы государства стали ответом на появившиеся в социальных сетях мнения о том, что действия Комитета национальной безопасности (КНБ) якобы дискредитируют государство, подрывают имидж квазигоссектора и ставят под сомнение крупные инвестиционные проекты.

Ашимбаев приводит позицию президента, согласно которой наделенные властью лица обязаны проявлять принципиальность в отстаивании национальных интересов. В публикации подчеркивается мысль о том, что имиджу страны вредят не аресты, а сами коррупционеры, которым и должно быть стыдно.

Равенство перед законом и смена риторики Политолог обратил внимание на слова Токаева об отсутствии деления на «своих», «не очень своих» и «чужих». По оценке Ашимбаева, такая градация может указывать на то, что задержания сопровождались дискуссиями и различными ходатайствами, на которые президент решил ответить публично, напомнив о конституционном принципе равенства всех граждан перед законом.

Также в материале приводятся цитаты главы государства о том, что в «новой исторической эпохе» недопустимо топтаться на месте и «почивать на лаврах». Токаев назвал лень и безразличие неподходящими спутниками в строительстве Справедливого Казахстана, а коррупционное сообщество охарактеризовал как врагов, вынашивающих планы по дискредитации и подрыву «Народной стройки».

Подытоживая свой разбор в Telegram-канале, Данияр Ашимбаев отметил эволюцию президентской риторики, в которой, по его наблюдениям, усиливается противодействие таким явлениям, как апатия, иждивенчество, правовой нигилизм, популизм, протекционизм и коррупция, с опорой на обновленную Конституцию, принятую на всенародном референдуме.