«Шапки полетят однозначно»: эксперт оценил шансы на возврат B2B-вычетов в Казахстане

Он подчеркнул, что бизнес еще на этапе разработки документа приводил конкретные расчеты и ссылался на мировую практику, однако эти доводы не были учтены.

Возвращение нормы о вычетах по сделкам B2B будет означать фактическое признание провала налоговой реформы и неизбежно повлечет за собой кадровые отставки. Такое мнение в эфире YouTube-канала LS Aqparat высказал эксперт.

По словам спикера, на протяжении трех лет разработчики реформы игнорировали аргументы предпринимательского сообщества, ограничиваясь лишь имитацией диалога.

— Чтобы сейчас дать B2B-вычет, по сути, надо признать провал реформы. И как минимум тем, кто это писал, отстаивал и бил в грудь, доказывая необходимость изменений, нужно будет уйти со своего поста. Это станет единственным объяснением того, почему три года никого не слушали, а в итоге сделали так, как изначально все просили, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что бизнес еще на этапе разработки документа приводил конкретные расчеты и ссылался на мировую практику, однако эти доводы не были учтены.

Несмотря на скепсис в отношении авторов поправок, спикер отметил, что в деловой среде сохраняется надежда на пересмотр спорной нормы — на позитивный исход, в частности, указывают заявления представителей НПП «Атамекен». Тем не менее, по убеждению эксперта, откат реформы назад не обойдется без персональной ответственности для чиновников: «Там шапки тогда полетят однозначно».