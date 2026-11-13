Час Х для МСБ: эксперт предрекает массовое закрытие малого бизнеса весной 2027 года

Налоговый консультант Дмитрий Казанцев напоминает: срок уплаты налогов за 2026 год для бизнеса на общеустановленном режиме – март-апрель 2027 года. И после этого часть предприятий может просто обанкротится, передает Ulysmedia.kz.

Бизнес уже нищает

Как объясняет Дмитрий Казанцев, у бизнеса, особенно малого, сейчас очень непростые времена. Те, кто еще пока работает, существенно потеряли в прибыли.

- Вот, к примеру, мой основной бизнес связан с консультацией и рекламой. И из-за нового Налогового кодекса, я с этого года должен платить не 3% налогов, а 26. Но я не смог поднять свои цены на 26%, потому что есть люди, которые со мной годами работают, я не могу сказать им: «Простите, вот так!». И следовательно я стал меньше зарабатывать, мои менеджеры, которые сидят на проценте с продаж, стали меньше зарабатывать. Следовательно, они стали меньше покупать. И так происходит в каждом бизнесе, - объясняет Казанцев.

До лета 2027 года доживут не все При этом, как подчеркивает эксперт, это лишь верхушка проблем. И 2027 год может стать для бизнеса еще сложнее.

- По скромным подсчетам, порядка 300 тысяч предпринимателей из упрощенного режима перешел на общеустановленный то есть, тот, кто платил налоги с оборота, теперь должны платить раз в год с чистого дохода. Из-за того, что у нас у многих отсутсвует финансовая грамотность, многие предприниматели не откладывают на налоги, они живут одним днем: «Ай, в январе разберемся!», «Ай, в феврале разберемся!». И в марте, сдав отчет, они поймут, что денег просто нет. И все их надежды просто рухнут, - говорит Дмитрий Казанцев.

Как напоминает эксперт, у бизнеса есть вполне понятный регулярный цикл: в январе и феврале обороты сильно падают после декабрьского всплеска, в марте – много выходных, что тоже негативно сказывается на выручке. А в апреле – уплата налогов и обязательных платежей.

- Начнутся откладывания платежей, банкротства и целый ряд проблем, которые по цепочке захватят всех остальных. Поэтому я считаю, что проблему Налогового кодекса мы с вами на себе ощутим только в апреле-мае 2027 года, - резюмирует эксперт.

Массовое закрытие бизнеса, который не найдет денег на уплату налогов, лишь часть проблем, о которых говорят эксперты. Так, среди прочего, отдельные нормы вступившего в силу с января 2026 года Налогового кодекса, могут привести к коррупции.

