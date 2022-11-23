- Иностранцы прибыли в Казахстан без соответствующего разрешения уполномоченного органа. Таким образом, ТОО совершило неоднократное нарушение правил использования иностранной рабочей силы, - сообщил исполняющий обязанности начальника управления миграционной службы ЗКО Дулат Мамаев.В суде Бурлинского района директора ТОО признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 100 МРП (306 300 тенге). К слову, по данным министерства труда и социальной защиты населения, на первое ноября в стране законно работают 14 957 иностранцев. 40% из них задействованы в строительстве. В основном трудовые мигранты приезжают из Китая, Индии, Турции и Узбекистана.
Бизнесмена оштрафовали за незаконное трудоустройство иностранцев в ЗКО
С начала года за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли почти три тысячи человек. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, с начала года за нарушения миграционного законодательства в регионе к административной ответственности привлекли 2 923 человека. 209 иностранцев выдворили за пределы страны. Так, застройщик «SM-5 Global» привлёк на работу трёх граждан Узбекистана. - Иностранцы прибыли в Казахстан без соответствующего разрешения уполномоченного органа. Таким образом, ТОО совершило неоднократное нар