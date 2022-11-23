Бизнесмена оштрафовали за незаконное трудоустройство иностранцев в ЗКО

С начала года за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли почти три тысячи человек. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, с начала года за нарушения миграционного законодательства в регионе к административной ответственности привлекли 2 923 человека. 209 иностранцев выдворили за пределы страны. Так, застройщик «SM-5 Global» привлёк на работу трёх граждан Узбекистана. - Иностранцы прибыли в Казахстан без соответствующего разрешения уполномоченного органа. Таким образом, ТОО совершило неоднократное нар