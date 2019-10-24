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Социум

Бизнесменам ЗКО списали 139 млн тенге пени

Всего штрафы и пени списаны 968 налогоплательщикам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративной фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя ДГД по ЗКО Бауыржан Кайдаров, по итогам девяти месяцев 2019 года в государственный бюджет поступило средств на 62 млрд тенге больше. – В целом по итогам девяти месяцев этого года по всем мероприятиям в соответствии с планом по дополнительным поступлениям налогов и таможенных платежей за счет налогового и таможенного администрирования дополнительно обеспечено в бюджет 14,2 миллиарда тенге. По налоговому направлению в результате к
Арайлым Усербаева
Бизнесменам ЗКО списали 139 млн тенге пени
Всего штрафы и пени списаны 968 налогоплательщикам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративной фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя ДГД по ЗКО Бауыржан Кайдаров, по итогам девяти месяцев 2019 года в государственный бюджет поступило средств на 62 млрд тенге больше. – В целом по итогам девяти месяцев этого года по всем мероприятиям в соответствии с планом по дополнительным поступлениям налогов и таможенных платежей за счет налогового и таможенного администрирования дополнительно обеспечено в бюджет 14,2 миллиарда тенге. По налоговому направлению в результате камерального контроля из 3,9 миллиарда тенге доначислений взыскано 3,4 миллиарда тенге, из них 1,8 миллиарда тенге «живыми деньгами» и 1,6 миллиарда тенге за счет переплаты, - сообщил Бауыржан Кайдаров. Стоит отметить, что на учет по области поставлены около шести тысяч контрольно-кассовых машин, которые передают данные в онлайн-режиме. По словам Бауыржана Кайдарова, по результатам налоговых проверок взыскано 1,5 миллиардов тенге. – За 9 месяцев в рамках амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса из 1,7 миллиардов тенге списаны пени, штрафы на сумму 139 миллионов тенге в отношении 968 налогоплательщиков. Под амнистию предприниматели попали при условии уплаты основного долга в сумме 3,2 миллиарда тенге, из них на сегодняшний день оплачено 365 миллионов тенге, - заявил Бауыржан Кайдаров. Стоит отметить, что очень много вопросов возникают с переходом границы. Так, как с увеличением товарооборота 100% таможенных деклараций в торговом обороте оформляются электронно, но процесс перехода границ остался таким же, как и раньше. – В этой связи активизирована работа над улучшением таможенной инфраструктуры. Завершена реконструкция пункта пропуска «Сырым» на международной трассе Самара-Шымкент. В настоящее время инфраструктура поста полностью обновлена, построено восемь оборудованных для досмотра полос. Это позволило решить проблему заторов на этом участке казахстанско-российской границы. Проходимость пункта пропуска «Сырым» выросла в четыре раза. Но на российской стороне все осталось без изменений и на нейтральной стороне в любом случае образовываются заторы. Этот вопрос недавно подняла Дарига Назарбаева в Москве, - рассказал заместитель руководителя ДГД по ЗКО Максат Куандыков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Бюджет Граница Налог амнистия

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