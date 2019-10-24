Бизнесменам ЗКО списали 139 млн тенге пени

Всего штрафы и пени списаны 968 налогоплательщикам, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративной фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя ДГД по ЗКО Бауыржан Кайдаров, по итогам девяти месяцев 2019 года в государственный бюджет поступило средств на 62 млрд тенге больше. – В целом по итогам девяти месяцев этого года по всем мероприятиям в соответствии с планом по дополнительным поступлениям налогов и таможенных платежей за счет налогового и таможенного администрирования дополнительно обеспечено в бюджет 14,2 миллиарда тенге. По налоговому направлению в результате к