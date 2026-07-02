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Социум Спорт

БҚО спортшылары каратэдан халықаралық турнирде топ жарды

Батысқазақстандық спортшылар Қырғыстанның Шолпан-Ата қаласында өтіп жатқан каратэдан халықаралық турнирде үздіктердің қатарынан табылды.
Ажар Хамитова
БҚО спортшылары каратэдан халықаралық турнирде топ жарды
БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасының фотосы

Батысқазақстандық спортшылар Қырғыстанның Шолпан-Ата қаласында өткен каратэден халықаралық турнирде өнер көрсетті. Сайыстың қорытындысы бойынша спортшылар алты алтын медаль, үш күміс және бір қола медаль еншілепті. 

Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының таратқан ақпарына сүйенсек, Милана Асет қола медальді еншілепті.

Ал, Виктория Чубукина, Болатхан Оразмұханбет және Ката бағдарламасы бойынша Ғабиден Урынбаев күміс медальдің иегері атанған.

Алтын медальді Мадина Алиманова, Алишер Тайжан, Ердос Кенжалиев, Ахат Алиев,Натали Касикова мен Аянат Утеғалиева қанжығалаған.

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