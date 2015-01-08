В Атырау растет число предпринимателей, которые с помощью государственной программы «Занятость- 2020» открыли свое дело и успешно работают, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". gosprogramma6Так, с начала реализации программы в течение 4 лет было выделено более  4 миллиардов тенге и  1816 человек смогли открыть или расширить свое дело. В результате более тысячи безработных были трудоустроены. Молодой предприниматель Асланбек АХМЕТОВ по госпрограмме получил  кредит на сумму 3 млн. тенге и расширил свое дело. Он приобрел из Китая оборудование для подготовки облицовочного материала зданий, в результате чего спрос на его продукцию вырос вдвое. - Я занимаюсь этим делом уже 5 лет, - рассказывает Асланбек АХМЕТОВ. - До этого все это делали вручную. Чтобы купить современное оборудование, мы взяли кредит у государства. С покупкой станков и оборудования качество нашей продукции значительно улучшилось. На данный момент в цехе работают 5 человек. В 2014 году в Атырауской области кредиты получили еще 492 предпринимателя. Начальник отдела областного управления координации занятости и социальных программ Гулболат АМАНГАЛИЕВА рассказала, что в 2014 году были выданы кредиты на сумму 2 млрд. тенге, а в этом  году планируется выдача кредитов 441 предпринимателю на сумму  1 млрд 300 млн тенге. gosprogramma4 gosprogramma3gosprogramma5gosprogramma1 gosprogramma2 Айымгуль МАХАТКЫЗЫ