Названа причина массового отключения электроэнергии на юге Казахстана и в двух соседних республиках, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Около девяти тысяч абонентов остались без электричества в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В казахстанской компании по управлению электрическими сетями сообщили, что 25 января в 11:59 в Узбекистане из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1500 МВт.
- Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привёл к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключённой к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошёл «наброс» мощности на транзит 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» с последующей его перегрузкой, - сообщили в KEGOC.
В компании отметили, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг. В Единой электроэнергетической системе всё ещё сохраняется ситуация с дефицитом энергии. Основными факторами являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии. Напомним, в полдень 25 января в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и городах Алматы и Шымкент произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Для расследования причин была создана специальная комиссия.