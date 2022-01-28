- Старший сын сидел в социальных сетях и наткнулся на розыгрыш машины. Решили поучаствовать и выиграли. Сам я никогда не был азартным человеком, никогда не играл, здесь нам, как говорится, повезло. Но мы всей семьей посоветовались и решили направить выигрыш на благотворительность. Ведь она пришла к нам с лёгкостью, пусть и уйдёт с лёгкостью. Есть люди, которые нуждаются в этих деньгах больше, чем мы, - рассказал Нурлыбек Иманбаев.

- Первую часть отдадим семьям военнослужащих Даулета Жупарбекова и Мейрхана Битима, которые погибли во время беспорядков в Алматы. Вторую часть решили пожертвовать на лечение трёхлетнего ребёнка из Уральска. С его родителями я недавно познакомился и обещал, что помогу. Оставшуюся часть - в благотворительный фонд. Так будет правильнее, ведь есть люди, которые сильно нуждаются в этих деньгах. А мы, к счастью, живём в достатке, я работаю в пограничной службе, зарплаты хватает, крыша над головой есть, - говорит мужчина.

43-летний Нурлыбек Иманбаев живёт и работает в селе Бейсен Бокейординского района. Вот уже 13 лет он охраняет государственную границу. Участвовать в розыгрыше авто мужчина не планировал. По его словам, всё получилось спонтанно.Стоит отметить, что своего авто у Нурлыбека нет, но он уверяет, что государство обеспечивает его и его семью всем необходимым. Стоимость выигранной машины составляет 7,5 миллионов тенге, их со дня на день должны перевести Нурлыбеку. Он, в свою очередь, решил разделить эту сумму на несколько частей и перечислить тем, кто в них нуждается.Нурлыбек Иманбаев 13 лет трудится в пограничной службе, до этого работал преподавателем в колледже. Вместе с супругой воспитывает троих детей: у них два сына и одна дочь. Жена работает учителем начальных классов. Сам Нурлыбек родился и вырос в посёлке Бисен Бокейординского района, а через четыре года собирается выходить на пенсию.