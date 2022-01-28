Пострадавший уже отпущен домой на амбулаторное наблюдение, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Перебегавшего на «красный» свет пешехода сбили в Уральске Скриншот с видео Наезд произошёл утром 27 января на пересечении улиц Алматинская - Казталовская. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 28-летний водитель Volkswagen Passat сбил пешехода 1992 года рождения, перебегавшего переход на запрещающий сигнал светофора.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 615 КоАП РК (нарушение правил движения пешеходами, повлёкшее причинение потерпевшему вреда здоровью), - информировали в ведомстве.
В пресс-службе областного управления здравоохранения рассказали, что у мужчины диагностированы ушибы и гематомы. После осмотра он был отпущен домой. Момент наезда попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовала пресс-служба ДП ЗКО в своём Instagram. В этот же день под колёса автобуса попал школьник. ДТП также попало на камеры видеонаблюдения.