Сбор утильплатежей временно приостановлен в Казахстане
Это связано с проведением проверки в отношении бывшего оператора, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Новый оператор АО «Жасыл Даму» о временном прекращении оказания нескольких услуг:
приём утилизационных платежей;
приём ВЭТС/ВЭССХТ;
выплата компенсации за сдачу на утилизацию старой техники;
субсидирование сборщиков, транспортировщиков и переработчиков отходов;
другие виды, предусмотренные Экологическим Кодексом.
Приостановка оказания услуг связана с проведением компетентными органами проверочных мероприятий в отношении ТОО «Оператор РОП», а также не завершением процесса передачи функции от прежнего оператора в управление АО «Жасыл Даму».
- Со своей стороны заверяем, что после завершения всех организационных и юридических процессов, получения полного доступа к серверному программному обеспечению, АО «Жасыл Даму» будут исполнены все обязательства. Сделать это сейчас не представляется возможным по независящим от нас причинам, - говорится в сообщении.
11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге.
18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму». Новые ставки по утильсбору обещали утвердить до конца февраля.
26 января стало известно о задержании вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений.
