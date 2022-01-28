- С первого января в области зарегистрировано 5 722 случая COVID-19. В сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца заболеваемость увеличилась в 18,5 раза. Большинство случаев заболевания - среди людей в возрасте 26 - 40 лет, - сказал Мустаев в ходе брифинга.

район Байтерек – 772 случая,

Бурлинском – 686 случая,

Теректинском – 238 случая,

Таскалинском – 185 случаев.

- За последнюю неделю (с 21 по 27 января – 2 997 случаев) по сравнению с предыдущей неделей (с 14 по 20 января – 2 188 случая) количество заболевших выросло на 26,9%, - отметил заместитель санврача ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 января, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев напомнил, что регионе находится в «красной» зоне с 14 января.Согласно представленной им статистике, чуть меньше заражаются люди в возрасте 41 - 60 лет. Много заражённых и среди пожилых людей старше 60 лет. Меньше всего в регионе инфицировались подростки в возрасте 15 - 17 лет. Наибольшее количество случаев заболевания по области выявлено в Уральске – 3 073 случая,Между тем за прошедшие сутки было зарегистрировано 513 случаев инфицирования.