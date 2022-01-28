Иллюстративное фото из архива "МГ" Палата предпринимателей ЗКО организовала встречу с руководителями госорганов, наделённых функциями осуществления проверок. Там же была возможность обозначить злободневные для бизнеса вопросы. Встреча прошла с участием акима области Гали Искалиева и его заместителем Темирханом Мендыгалиевым. Государственные органы представляли руководители областного ДЧС, департамента полиции и департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Со стороны бизнеса присутствовали директор группы компаний «Белес-Агро» (председатель Регионального совета Палаты предпринимателей ЗКО) Мурат Джакибаев, представитель ОЮЛ «Ассоциация частных организаций образования ЗКО» Борис Лаврентьев (член Регсовета РПП), представитель АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов», директор АО «Уральскагрореммаш» Гимран Бисенов, директор АО «ЗКМК» Азамат Битурин, директор АО «Уральский Механический завод» Ануар Есенов. Некоторые предприниматели приняли участие во встрече в режиме онлайн. Одним из актуальных вопросов для субъектов бизнеса нашего региона стал вопрос содержания бомбоубежищ, доставшихся предприятиям «в наследство» с советских времен. Проблему озвучил директор АО «Уральскагрореммаш» Гимран Бисенов, отметив, что приведение этих защитных сооружений в соответствии с требованиями гражданской обороны — это серьёзные финансовые вложения, и не каждому предприятию они под силу. Поскольку АО «Уральскагрореммаш» не располагает такими инвестициями, Гимран Бисенов попросил местные исполнительные органы исключить предприятие из соответствующего списка. Мурат Джакибаев подтвердил доводы спикера в части того, что обустройство бомбоубежищ действительно — недешевое мероприятие, ведь возглавляемой им Группе компаний крупный ремонт на территории защитного сооружения обошёлся в сумму 10 млн тенге. Председатель Регионального совета РПП поднял вопрос о необходимости введения преференций для субъектов бизнеса, которые финансово вкладываются в благоустройство объектов стратегического значения. К примеру, затраты, которые предприниматель понёс в связи с обустройством бомбоубежища, государство должно засчитать как уплату налогов. Борис Лаврентьев, представляя интересы частных организаций образований, поднял вопрос принуждения частных детских садов подключиться к пульту Центра оперативного управления департамента полиции, притом за их же счёт. Аналогичное требование о подключении к Единому центру пожарной сигнализации к частным организациям образования предъявляет и департамент ЧС, и оба госоргана ссылаются на Дорожную карту о безопасности, подписанную на уровне соответствующих министерств. Помимо того, что организации образования частной формы собственности должны не только оплатить расходы по подключению к Центрам ДП и ДЧС, они также должны будут ежемесячно платить по 100 тысяч тенге за обслуживание. Теперь юристам МИО предстоит разобраться, насколько обоснована заявленная сумма, и если Дорожная карта безопасности носит рекомендательный характер, то какие НПА могли послужить основанием для принуждения дошкольных организаций к подключению к ЦОУ и пожарной безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.