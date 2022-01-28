Предприниматели заявили, что у них нет таких средств на содержание и ремонт бомбоубежищ, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Палата предпринимателей ЗКО организовала встречу с руководителями госорганов, наделённых функциями осуществления проверок. Там же была возможность обозначить злободневные для бизнеса вопросы. Встреча прошла с участием акима области Гали Искалиева и его заместителем Темирханом Мендыгалиевым.
Государственные органы представляли руководители областного ДЧС, департамента полиции и департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Со стороны бизнеса присутствовали директор группы компаний «Белес-Агро» (председатель Регионального совета Палаты предпринимателей ЗКО)
Мурат Джакибаев, представитель ОЮЛ «Ассоциация частных организаций образования ЗКО» Борис Лаврентьев (член Регсовета РПП)
, представитель АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов», директор АО «Уральскагрореммаш» Гимран Бисенов, директор АО «ЗКМК» Азамат Битурин, директор АО «Уральский Механический завод» Ануар Есенов. Некоторые предприниматели приняли участие во встрече в режиме онлайн.
Одним из актуальных вопросов для субъектов бизнеса нашего региона стал вопрос содержания бомбоубежищ, доставшихся предприятиям «в наследство» с советских времен.
Проблему озвучил директор АО «Уральскагрореммаш» Гимран Бисенов, отметив, что приведение этих защитных сооружений в соответствии с требованиями гражданской обороны — это серьёзные финансовые вложения, и не каждому предприятию они под силу. Поскольку АО «Уральскагрореммаш» не располагает такими инвестициями, Гимран Бисенов попросил местные исполнительные органы исключить предприятие из соответствующего списка.
Мурат Джакибаев подтвердил доводы спикера в части того, что обустройство бомбоубежищ действительно — недешевое мероприятие, ведь возглавляемой им Группе компаний крупный ремонт на территории защитного сооружения обошёлся в сумму 10 млн тенге.
Председатель Регионального совета РПП поднял вопрос о необходимости введения преференций для субъектов бизнеса, которые финансово вкладываются в благоустройство объектов стратегического значения. К примеру, затраты, которые предприниматель понёс в связи с обустройством бомбоубежища, государство должно засчитать как уплату налогов.
Борис Лаврентьев, представляя интересы частных организаций образований, поднял вопрос принуждения частных детских садов подключиться к пульту Центра оперативного управления департамента полиции, притом за их же счёт. Аналогичное требование о подключении к Единому центру пожарной сигнализации к частным организациям образования предъявляет и департамент ЧС, и оба госоргана ссылаются на Дорожную карту о безопасности, подписанную на уровне соответствующих министерств. Помимо того, что организации образования частной формы собственности должны не только оплатить расходы по подключению к Центрам ДП и ДЧС, они также должны будут ежемесячно платить по 100 тысяч тенге за обслуживание.
Теперь юристам МИО предстоит разобраться, насколько обоснована заявленная сумма, и если Дорожная карта безопасности носит рекомендательный характер, то какие НПА могли послужить основанием для принуждения дошкольных организаций к подключению к ЦОУ и пожарной безопасности.
