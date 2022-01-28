Президент единогласно избран председателем партии Nur Otan, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: Берик Уали/Facebook
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы президента.
- Решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии Nur Otan, - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что с благодарностью принимает предложение возглавить партию.
- Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества, - цитирует президента его пресс-служба.
При этом, глава государства подчеркнул, что он будет служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции.
- Моя конституционная обязанность – обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом. Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование Президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернёмся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что им выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны и партия должна активно включиться в её реализацию.
- Но для этого Nur Otan должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии, - считает глава государства.
В 15:00 по столичному времени начал работу внеочередной Съезд партии. В онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.
