Фонду необходимо постепенно уйти от администрирования государственных средств, считает Смаилов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 22-летняя алматинка умерла в стоматологии Изображение Parentingupstream с сайта Pixabay Премьер-министр Казахстана провёл совещание по вопросам повышения эффективности системы здравоохранения, где подверг критике систему координации и оценки контроля за эффективностью выделяемых средств в министерстве здравоохранения и Фонде социального медицинского страхования. В прошлом году государственные расходы на здравоохранение составили 2,3 трлн тенге или 2,9% к ВВП. При этом около 90% средств республиканского бюджета на здравоохранение администрируется ФСМС.
- Сегодня 100% медицинских услуг в регионах финансируется из Фонда, что ведёт к размыванию ответственности за организацию медицинской помощи населению. Особенно это проявилось в конце прошлого года, когда возникли проблемы с финансированием и организацией службы скорой медицинской помощи в городах Алматы и Жанаозен, - сказал Смаилов, поручив начать поэтапную передачу финансирования гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на местный уровень.
Он отметил, что ФСМС необходимо постепенно уйти от администрирования государственных средств, сосредоточиться на вопросах развития страховой медицины и поиске дополнительных источников финансирования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.