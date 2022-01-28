- Сегодня 100% медицинских услуг в регионах финансируется из Фонда, что ведёт к размыванию ответственности за организацию медицинской помощи населению. Особенно это проявилось в конце прошлого года, когда возникли проблемы с финансированием и организацией службы скорой медицинской помощи в городах Алматы и Жанаозен, - сказал Смаилов, поручив начать поэтапную передачу финансирования гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на местный уровень.

Изображение Parentingupstream с сайта Pixabay Премьер-министр Казахстана провёл совещание по вопросам повышения эффективности системы здравоохранения, где подверг критике систему координации и оценки контроля за эффективностью выделяемых средств в министерстве здравоохранения и Фонде социального медицинского страхования. В прошлом году. При этом около 90% средств республиканского бюджета на здравоохранение администрируется ФСМС.Он отметил, что. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.