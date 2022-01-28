Президент обратился к олигархам, которые не перечисляют деньги в фонд «Қазақстан халқына», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ценовое регулирование ГСМ, мораторий на повышение тарифов: Токаев провел совещание Фото с сайта Акорды На внеочередном Съезде партии Nur Otan президент Казахстана выразил признательность предпринимателям за денежные вклады в фонд «Қазақстан халқына».
- Вместе с тем, некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже её олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной главой государства. Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что у государства имеется весь набор полномочий, «чтобы получить полный ответ на этот вопрос». Глава государства планирует выпустить специальный указ, регламентирующий процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса. Фонд «Қазақстан халқына» был создан по поручению президента. Он будет заниматься решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.  