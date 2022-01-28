Три пациента с COVID-19 скончались за сутки в Атырауской области
В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирус выявили у 354 человек.
Из них:
221 случай подтверждён в Атырау,
32 случая - на Тенгизском месторождении,
47 - в Жылыойском районе,
14 - в Индерском районе,
7 - в Исатайском районе,
16 - в Кызылкогинском районе,
11 - в Курмангазинском районе,
3 - в Макатском районе,
3 - в Махамбетском районе.
- У 188 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 166 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавируса вылечились 236 человек. Сейчас в домашних условиях получают лечение 6 911 человек, в областной больнице N2 - 52, в модульной больнице - 175 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 58 человек, в районных инфекционных стационарах - 64. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 6 пациентов с коронавирусной инфекцией, - пояснили в пресс-службе управления.
Между тем в облздраве сообщили, что 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки от КВИ скончались три пациента.
