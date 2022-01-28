221 случай подтверждён в Атырау,

32 случая - на Тенгизском месторождении,

47 - в Жылыойском районе,

14 - в Индерском районе,

7 - в Исатайском районе,

16 - в Кызылкогинском районе,

11 - в Курмангазинском районе,

3 - в Макатском районе,

3 - в Махамбетском районе.

- У 188 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 166 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавируса вылечились 236 человек. Сейчас в домашних условиях получают лечение 6 911 человек, в областной больнице N2 - 52, в модульной больнице - 175 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 58 человек, в районных инфекционных стационарах - 64. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 6 пациентов с коронавирусной инфекцией, - пояснили в пресс-службе управления.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирус выявили у 354 человек. Из них:Между тем в облздраве сообщили, что 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки от КВИ скончались три пациента.