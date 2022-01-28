- В ходе следствия установлено, что главный бухгалтер с 2013 по 2020 годы незаконно перечисляла на свой карточный счёт фиктивную заработную плату на общую сумму более 50 млн тенге бюджетных средств, тем самым причинила материальный ущерб государственному учреждению в особо крупном размере, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что в отношении главного бухгалтера Дома школьника №3 в Алматы вынесли приговор по делу о хищении в особо крупном размере.Приговором суда она признана виновной по статье 189 части 4 УК РК с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет. Какое наказание она понесёт, не указывается. Согласно УК, нарушение данной статьи влечёт лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.