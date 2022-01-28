В зале суде молодой человек признал свою вину, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Очередной нарушитель снял пранк в метро Алматы. Его уже ищут Скриншот с видео Накануне стражи порядка обратили внимание на несколько видео с пранкером. В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям 28 января сообщили, что рассмотрели дело в отношении героя роликов.
- Гражданин, находясь в ТРЦ на фудкорте, в общественном месте из хулиганских побуждений встал на стол, снял с себя одежду и громко начал кричать, тем самым так называемый пранкер проявил неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц. В судебном заседании А. вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся, - говорится в пресс-релизе суда.
Постановлением суда молодой человек привлечён к ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток. Решение не вступило в законную силу.