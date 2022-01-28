Минэкологии готовит соответствующее научное обоснование, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Острова до середины реки Урал сняли на видео в Уральске Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что ведётся работа по включению реки Жайык в перечень водных объектов особого государственного значения.
- У нас есть перечень водных объектов государственного значения, в которых есть особый режим хозяйственной деятельности. Сейчас мы ведём научное обоснование, чтобы реку Жайык включить в этот перечень. Соответственно к нему будет лучше отношение со стороны государства, - ответил Кожаниязов на вопрос журналистов.
Согласно водному кодексу Казахстана, водными объектами особого государственного значения признаются естественные природные объекты, «оказывающие доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона и требующие особого правового режима регулирования хозяйственной деятельности». Их перечень и особенности правового режима регулирования хозяйственной деятельности на них определяются правительством. В перечень входят Каспийское море, озера Балхаш и Зайсан, система озёр Алаколь и река Иртыш. В прошлом году власти ЗКО озвучили причины обмеления Урала.