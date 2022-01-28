Главный санврач ЗКО подписал новое постановление о карантинных ограничениях
Постановление вступает в силу с 28 января, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Согласно документу, сохраняется запрет на проведение и участие в зрелищных, коллективных, семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому, за исключением объектов-участников Ashyq.
Разрешается обучение в общеобразовательных школах:
начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;
до 600 учащихся включительно – в штатном формате;
свыше 600 учащихся – в штатном режиме с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ.
Внешкольные организации продолжат работу в штатном режиме. В ВУЗах и колледжах обучение будет проводиться в комбинированном формате – практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.
Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации по усмотрению администрации организации образования.
- Перевод на дистанционный формат обучения всех обучающихся в организациях среднего образования, колледжах, высших учебных заведениях - при выявлении нарушений режима карантина, - говорится в документе.
Жителям и гостям Западно-Казахстанской области рекомендуется не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена, за исключением объектов участников Ashyq в соответствии с постановлением главного санврача Казахстана от 27 января.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!