- В результате ДТП водитель и четыре пассажира Toyota Camry (двое из них несовершеннолетние) скончались на месте. Полицейские проводят расследование на месте происшествия, - отметили в ведомстве.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области Трагедия произошла около 16:00 28 января на 71-ом километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что произошло столкновение грузовика MAN, зарегистрированного в Узбекистане и Toyota Camry, принадлежащая жителю Алматинской области.Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской областиФото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области